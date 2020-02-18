Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Малахову грозит суд после скандала

Малахову грозит суд после скандала
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Продюсер "Ласкового мая" хочет отсудить у телеведущего большую сумму денег

Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск против Андрея Малахова и знаменитых артистов – Юрия Шатунова и Льва Лещенко. Об этом сообщил он сам.

Руководитель группы "Ласковый май" рассказал, что у него отменяются концерты из-за того, что произошло на передаче "Привет, Андрей!". По словам разгневанного Разина, Шатунову заплатили 1 млн руб. за то, чтобы тот поливал его грязью в эфире. И продюсер обещал отсудить у ведущего программы большие деньги.

"Это только первый иск", – уточнил известный артист в интервью "Собеседнику". И назвал программу, на которой его критиковали, "заведомо проститутской", так как его туда не пригласили.

Разина задело обвинение в выступлениях под фонограмму, а ведь его бывший подопечный знает, что он таким приемом не пользуется, а поет сам. Однако в передаче гости и ведущий говорили, что это не так, хотя есть экспертиза доказывающая, по словам руководителя "Ласкового мая", его правоту. Малахова "душит жаба", добавил Разин. А причиной зависти шоумена продюсер назвал свои большие заработки. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей