Продюсер "Ласкового мая" хочет отсудить у телеведущего большую сумму денег

Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск против Андрея Малахова и знаменитых артистов – Юрия Шатунова и Льва Лещенко. Об этом сообщил он сам.

Руководитель группы "Ласковый май" рассказал, что у него отменяются концерты из-за того, что произошло на передаче "Привет, Андрей!". По словам разгневанного Разина, Шатунову заплатили 1 млн руб. за то, чтобы тот поливал его грязью в эфире. И продюсер обещал отсудить у ведущего программы большие деньги.

"Это только первый иск", – уточнил известный артист в интервью "Собеседнику". И назвал программу, на которой его критиковали, "заведомо проститутской", так как его туда не пригласили.

Разина задело обвинение в выступлениях под фонограмму, а ведь его бывший подопечный знает, что он таким приемом не пользуется, а поет сам. Однако в передаче гости и ведущий говорили, что это не так, хотя есть экспертиза доказывающая, по словам руководителя "Ласкового мая", его правоту. Малахова "душит жаба", добавил Разин. А причиной зависти шоумена продюсер назвал свои большие заработки.