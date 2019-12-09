Ведущий откровенно признался, что его возможности исчерпаны, а уровень стресса зашкаливает

Андрей Малахов пошел на радикальный шаг – отказался от кресла главного редактора журнала Starhit и закрыл его печатную версию. Он признался, что последние месяцы его жизни выдались тяжелыми и он перестал справляться с обязанностями. Удивительно, но решение свернуть один из популярнейших таблоидов страны телеведущий озвучил после скандала вокруг гражданства Аллы Борисовны Пугачевой и ее мужа Максима Галкина.

"Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны",

– написал телеведущий в колонке для электронной версии его журнала.

Интересно, что ранее в интервью Ксении Собчак Малахов рассказал о конфликте с Примадонной из-за статьи в своем таблоиде.

"Был звонок от нее, и практически через ее крик в мой адрес: "Что происходит? Хватит уже писать!" Я даже не успел ничего ей объяснить, потому что она бросила трубку",

– жаловался он.

С того времени двери дома главной артистки страны и юмориста для Галкина закрыты. Андрей Малахов пытался пойти на примирение первым, но Алла Пугачева трубку не берет и пока общаться с телеведущим программы "Прямой эфир" не собирается.