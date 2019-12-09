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Уволился и закрыл: Малахов после скандала с Пугачевой сделал жесткое заявление

Уволился и закрыл: Малахов после скандала с Пугачевой сделал жесткое заявление
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Ведущий откровенно признался, что его возможности исчерпаны, а уровень стресса зашкаливает

Андрей Малахов пошел на радикальный шаг – отказался от кресла главного редактора журнала Starhit и закрыл его печатную версию. Он признался, что последние месяцы его жизни выдались тяжелыми и он перестал справляться с обязанностями. Удивительно, но решение свернуть один из популярнейших таблоидов страны телеведущий озвучил после скандала вокруг гражданства Аллы Борисовны Пугачевой и ее мужа Максима Галкина.

 "Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны",

написал телеведущий в колонке для электронной версии его журнала. 

Интересно, что ранее в интервью Ксении Собчак Малахов рассказал о конфликте с Примадонной из-за статьи в своем таблоиде. 

 "Был звонок от нее, и практически через ее крик в мой адрес: "Что происходит? Хватит уже писать!" Я даже не успел ничего ей объяснить, потому что она бросила трубку",

– жаловался он. 

 С того времени двери дома главной артистки страны и юмориста для Галкина закрыты.  Андрей Малахов пытался пойти на примирение первым, но Алла Пугачева трубку не берет и пока общаться с телеведущим программы "Прямой эфир" не собирается. 

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Марина МОНРО

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