Актрису и музыканта разлучил карантин

Елизавета Арзамасова и Родион Газманов сняли актуальный клип про самоизоляцию. По его сюжету сын популярного певца развлекался в компании красоток, а сама артистка изменяла ему со Стасом Костюшкиным.

В видео на песню "Удаленка" певец и актриса разговаривали по видеосвязи на самоизоляции. В это время в кадре у артиста то и дело появлялись следы присутствия разных девушек, с которыми Газманов изменял возлюбленной. В конце ролика появился и Стас Костюшкин – он вышел из ванной звезды сериала "Папины дочки" в одном полотенце.

"Актуалочка, ребята! Сложно любить на расстоянии, да еще и через два слоя медицинской маски!" – подписал Родион Газманов в "Ютуб", где и был размещен клип.

Пока видео на песню "Удаленка" посмотрели только несколько тысяч человек. Однако отзывы исключительно положительные.

"Зажигательно, бомбически, жаркий клип получился", "Спасибо за позитив, а концовка было прям неожиданной", "Как сейчас модно говорить , пушка клип и песня огонь", "Класс, прикольно, смешно. Но финал клипа больше всего понравился" - прокомментировали зрители.

Ранее "Утро.ру" публиковало фото звезды сериала "Папины дочки" в прозрачной юбке.