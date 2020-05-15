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Актрису из "Папиных дочек" сняли в театре в прозрачной юбке

Актрису из "Папиных дочек" сняли в театре в прозрачной юбке
Елизавета Арзамасова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость поделилась кадрами с модной фотосессии

Елизавета Арзамасова прославилась благодаря роли в сериале "Папины дочки". Сейчас артистка продолжает сниматься в кино и играет в театре. В музее-театре Булгакова, как сама звезда отметила в социальной сети, ее и сфотографировали в необычном наряде. Актриса позировала перед камерой в прозрачной юбке, пиджаке и кедах.

Фотография появилась в блоге звезды15 мая не просто так – в этот день работники театра празднуют день рождения Михаила Булгакова. Арзамасова надеется, что в скором времени ситуация в стране наладится, и она вместе с коллегами сможет приступить к работе.

"Пусть все наладится в этом безумном мире, и Дом с новой страстью, дерзко, свободно, начнет новый сезон и будет радовать и удивлять зрителей̆ и друзей! Ценю все чувства и события, пережитые вместе", – написала Елизавета в "Инстаграм".

Поклонники знаменитости ответили, что хотят скорее увидеть ее на сцене. Также они отметили красоту артистки и в очередной раз забросали ее вопросами по поводу сериала "Папины дочки" в надежде, что его продолжат снимать.

"Лиза, вы самая красивая и самая очаровательная принцесса", "Вы такая взрослая, так выросла из образа Галины Сергеевны", "Здравствуйте, а продолжение "Папиных дочек" будет?", "Хит – увидеть вас на сцене вживую", – написали в интернете.

Ранее подписчики Елизаветы Арзамасовой отметили, как преобразилась актриса. Из образа девочки-ботаника она превратилась в эффектную девушку, о чем ей не перестают писать в соцсети. 

Дарья ПЕТРОВА

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