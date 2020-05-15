Актрису из "Папиных дочек" сняли в театре в прозрачной юбке
Елизавета Арзамасова прославилась благодаря роли в сериале "Папины дочки". Сейчас артистка продолжает сниматься в кино и играет в театре. В музее-театре Булгакова, как сама звезда отметила в социальной сети, ее и сфотографировали в необычном наряде. Актриса позировала перед камерой в прозрачной юбке, пиджаке и кедах.
Фотография появилась в блоге звезды15 мая не просто так – в этот день работники театра празднуют день рождения Михаила Булгакова. Арзамасова надеется, что в скором времени ситуация в стране наладится, и она вместе с коллегами сможет приступить к работе.
"Пусть все наладится в этом безумном мире, и Дом с новой страстью, дерзко, свободно, начнет новый сезон и будет радовать и удивлять зрителей̆ и друзей! Ценю все чувства и события, пережитые вместе", – написала Елизавета в "Инстаграм".
Поклонники знаменитости ответили, что хотят скорее увидеть ее на сцене. Также они отметили красоту артистки и в очередной раз забросали ее вопросами по поводу сериала "Папины дочки" в надежде, что его продолжат снимать.
"Лиза, вы самая красивая и самая очаровательная принцесса", "Вы такая взрослая, так выросла из образа Галины Сергеевны", "Здравствуйте, а продолжение "Папиных дочек" будет?", "Хит – увидеть вас на сцене вживую", – написали в интернете.
Ранее подписчики Елизаветы Арзамасовой отметили, как преобразилась актриса. Из образа девочки-ботаника она превратилась в эффектную девушку, о чем ей не перестают писать в соцсети.
Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"
Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Первый триллионер в истории: кто заработает на коронавирусе
- Застрявшие в США украинцы и белорусы попросились в Россию
- Москва осудила Вашингтон за нападки на Пекин из-за коронавируса
- Слежка за туристами: как Европа будет открывать границы
Здоровье
- Народный рецепт: помогает от десяти болезней
- Популярные овощи и ягоды с грядки укрепят иммунитет
- Врачи перечислили отличия симптомов аллергии от коронавируса
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик