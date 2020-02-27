Актриса показала голые ноги

Елизавета Арзамасова приняла участие в откровенной съемке. Перед фотографом она выгнулась у стены в накидке из сетки. Благодаря прозрачной ткани на снимке можно рассмотреть стройные ноги звезды сериала "Папины дочки" и зону декольте. Все самые интимные места прикрывает пиджак.

Фото актриса опубликовала в "Инстаграм", где за ее жизнью следят более 600 тысяч человек. Они считают девушку очень привлекательной.

"Лиза, быть такой красивой – это незаконно", "Всегда такая чудесная", "Красавица", "Какое красивое фото", – оценили внешность актрисы в соцсети.

Сериал "Папины дочки" закончился в 2013 году. Елизавета Арзамасова после завершения съемок не потеряла популярность. Актриса продолжает играть в театре и кино. О сложностях своей работы она рассказала в "Инстаграм".

Красавица призналась, что сейчас болеет, но выходить на работу должна в любом состоянии. Однажды ей пришлось заплатить врачу весь свой гонорар, чтобы вернуть голос, также как-то раз партнер уронил актрису головой об пол.

"Доктор делает всякие манипуляции, вкалывает, заливает невкусные жидкости в тебя и говорит: "Только теперь надо молчать пару дней", а мне ж спектакль играть вечером. "Оооо! – говорит, – ну тогда еще пару укольчиков, но если орать вечером будешь, то еще с месяц без голоса будешь ходить", – написала звезда в "Инстаграм".

Ранее "Утро" сообщило, как Елизавета Арзамасова залезла мужчине между ног и показала эротичное фото.

