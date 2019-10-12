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"Девочка созрела": звезда "Папиных дочек" показалась в обтягивающей мини-юбке

Лиза Арзамасова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса похвасталась фигурой

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова редко публикует откровенные снимки в Instagram, однако на этот раз она появилась в смелом образе.

На снимке актриса вполоборота стоит в обтягивающей мини-юбке и майке. Одежда эффектно подчеркивает фигуру Лизы.

"Такую бы Лизу я нарисовала себе в 14 лет? Конечно, нет. У меня тогда на такую не хватило бы фантазии", – подписала снимок Арзамасова.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Поклонники не остались равнодушными к такому откровенному фото. "Ох,"девочка созрела", "Шикарная🌹", "Очень красивая", "Какая секси))", "Ого. Очень симпатичное. Лизонька.🤔", "Ого🤤🤤🤤 Галина Сергеевна это вы?", "Красотка.. с ума сойти..".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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