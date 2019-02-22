"Сон пропал": звезда "Папиных дочек" показала тело

Актриса появилась в чересчур смелом виде

Елизавета Арзамасова удивила поклонников снимком, который сегодня выложила в соцсети. На нем девушка предстала в одном купальнике, не скрывающем всех ее прелестей.

"В компенсацию к предыдущему посту... с приветом ко всем, кто поздно ложится и рано встает",

обратилась актриса к подписчикам. Тем самым она напомнила историю о поедании запеченных бараньих ребер, которой поделилась раньше.

Фолловеры отреагировали активно. Одни сразу заявили, что излишества в еде не портят вид девушки, и призвали следовать ее примеру: "Да... Вы красивы очень, и ночные вылазки к холодильнику никак, похоже, не влияют на Вашу великолепную фигуру!", "Компенсации такой будет рад хоть царь морской", "Срочно! Все за копчеными ребрышками в магазин! И худеем, как Елизавета Николаевна".

Многие восхищались тем, как выглядит Лиза. "Чудесная", "Ноги просто ТОП!", "Кто поздно ложится и рано встает", картины мимо такой не пройдет...", "Секси леди", "Шик", "Прекрасная", "Русалочка", – похвалили они.

Кто-то особо внимательный даже подметил, что молодая звезда смахивает на голливудскую кинодиву. "Чем-то на Джейми ли Кертис похожа", – написал он.

Труднее всего пришлось мужчинам. Эмоции представителей сильного пола зашкаливали:

"Хорош уже нервировать. Сон пропал", "Да разве уснешь теперь", "Словно богиня прекрасна, легко потерять тут покой!", "Срочно зову замуж!".

Лиза Арзамасова - российская актриса театра и кино. Популярность ей принесла роль умной и рассудительной Галины Сергеевны в телесериале "Папины дочки".



Актриса занимается спортом – пробежками и велопрогулками, что прекрасно отразилось на ее фигуре. Девушку даже стали называть новым секс-символом, и говорить, что она скоро подвинет Веру Брежневу и Анну Семенович.

Лиза на все восхищенные отклики отвечает, что красота – это хорошо, но не главное. При этом она продолжает радовать поклонников фотографиями с морей, на которых предстает во всей красе...

