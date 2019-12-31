Популярная актриса подняла юбку

Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в "Папиных дочках", поделилась с поклонниками новым видео. Узнать "ботаника" теперь можно с трудом. В ролике актриса танцует в полупрозрачном платье, подчеркивающем формы, и поднимает юбку.

"Все уйдут, а я останусь", – подписала извивающаяся знаменитость.

Сейчас Арзамасова играет в театре и снимается в кино, а когда-то пробовала себя на арене цирка и летала под куполом между ног у мужчины.

Съемки сериала "Папины дочки", после которого к молодой актрисе пришла популярность, закончились в 2013 году. С тех пор девушка сильно преобразилась. Поклонники от ее нового имиджа в восторге и засыпают ее комплиментами.

В ответ Елизавета Арзамасова радует их пикантными снимками.