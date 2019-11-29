Актриса сыграет сексуальную аспирантку

В ноябре на экранах стартовал новый сезон сериала "Ивановы-Ивановы". Теперь к уже знакомым героям присоединилась две красотки – Елена Летучая и Елизавета Арзамасова. Последняя становится все популярнее в Интернете из-за своих сексуальных фотографий.

Елизавета Арзамасова прославилась в 2007 году после съемок в сериале "Папины дочки". Теперь узнать скромную интеллектуалку Галину Сергеевну сейчас можно с трудом – 24-летняя актриса расцвела и превратилась в сексуальную девушку.

Теперь же актриса снова возвращается на телеканал СТС, где начал свой путь в кино. Уже раскрыты подробности ее появления в сериале "Ивановы-Ивановы" – Арзамасова сыграет сексуальную аспирантку, в которую влюбляется Ваня Иванов.

"Конечно, мне очень приятно вернуться на родной канал да еще и сниматься в сериале, который зрители очень любят", – цитирует актрису "Вокруг ТВ".

Главными героями сериала останутся уже знакомые персонажи Сергея Борунова, Михаила Трухина, Анны Уколовой, Александры Флоринской и Семена Трескунова.

В новом сезоне Ивановым предстоит заниматься развитием своего бизнеса: семьи откроют магазин одежды и контактный зоопарк.