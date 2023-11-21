Откровенное видео с Бородиной появилось в Сети: резкая реакция ведущей

Знаменитость показали в неприглядном свете

Ксения Бородина очень озабочена своим внешним видом. Как публичная персона, она старается поддежривать себя в отличной форме, регулярно ухаживает за кожей и практически не появляется на публике без косметики. При этом она высмеивает всех, кто в попытках стать красивее ложится под нож пластического хирурга.

Недавно телеведущая появилась на ковровой дорожке и пообщалась с журналистами. Она высказалась об отношениях с Ксенией Собчак, с которой ранее устроила перепалку в интернете. По словам Бородиной, на самом деле между бывшими коллегами искренняя и взаимная любовь, они остаются близкими друг другу людьми.

"Я к Ксении всегда с большой любовью, уважением и пониманием", – призналась знаменитость.

В дополнение портал Super опубликовал в Сети откровенное видео с Бородиной, на котором можно разглядеть ее внешность без фильтров. Увиденное невероятно поразило не только публику, но и саму ведущую – она не ожидала, что под светом дефекты на лице окажутся настолько заметными.

Ведущая в своих соцсетях отреагировала на видео крайне резко. Она заявила, что "желтая пресса" намеренно показала ее изъяны – с близкого расстояния снимали специально, чтобы публичный человек выглядел хуже, чем в жизни.

"Даже сняв меня в ужасном свете и приблизив камеру аж до ноздри, вы не получили того, что хотели... Боюсь представить, что было бы, поставив вас на этот свет", – написала она.

Бородина утверждает, что люди с более слабым характером, чем у нее, в таких ситуациях спиваются или делают бесчисленное количество пластических операций.

Ранее Ксения Бородина рассказала о своем нежелании возвращаться в Россию.