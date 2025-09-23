Варнава объяснила отказ от материнства

Фото: соцсети
Знаменитость больше не ищет подходящего кандидата на роль отца

Юмористка Екатерина Варнава призналась, что окончательно отказалась от идеи стать матерью. Знаменитость объяснила, что не готова обменять личную свободу на возможность продления рода.

По ее словам, раньше она задумывалась о деторождении. Например, во время отношений с режиссером Александром Молочниковым актриса была готова к появлению детей. Однако после болезненного расставания с супругом она решила сосредоточиться на своей карьере и личных амбициях.

Сейчас Варнаве нравится, что в свои 40 лет она может поступать так, как захочется. Например, красить веснушки на лице или совершать спонтанные поездки к друзьям в другие страны. С детьми позволить себе такую роскошь она бы не смогла.

"Могу болтать, любить, быть любимой", – отметила Екатерина.

При этом несколько лет назад она намекала, что вопрос рождения детей является для нее болезненным. Юмористка указывала, что ей не нравится рассуждать на эту тему, поскольку она довольно личная и интимная.

Источник: соцсети

