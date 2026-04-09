Певица Sia будет выплачивать экс-супругу алименты

Суд обязал известную певицу выплачивать бывшему мужу огромные алименты
В громком разводе поставлена точка

Судебные специалисты поставили точку в одном из ключевых этапов разрыва знаменитой исполнительницы Sia и Дэна Бернарда. Стороны смогли договориться по вопросам, связанным с финансами и воспитанием их общего наследника.

В рамках соглашения звезда согласилась ежемесячно перечислять экс-избраннику 42,5 тысячи долларов на содержание двухлетнего Сомерсальта. Выплаты уже начались в этом месяце и будут продолжаться до достижения ребенком совершеннолетия, а при необходимости – до окончания обучения в школе.

Кроме того, знаменитость берет на себя значительную часть будущих трат. Речь идет об оплате всей учебы, финансировании допсекций, а также медуслуг, которые не покрываются страховкой.

Отдельно стороны урегулировали вопрос опеки. Оба родителя сохраняют равные юридические права, однако фактически ребенок будет проживать с отцом. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Ранее Оксана Самойлова, которая тоже недавно завершила бракоразводный процесс, рассказала, почему отдала дом Джигану.

Источник: People ✓ Надежный источник
