Суд наказал Ходченкову за несогласованный ремонт

Суд строго наказал Ходченкову за серьезный проступок
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети
Звезда поплатилась за самоуправство

Знаменитая российская артистка Светлана Ходченкова оказалась в крайне неприятной ситуации. Дошло до того, что решать созданные звездой проблемы пришлось в судебном порядке. Так, знаменитость обязали за свой счет разобрать часть стены в квартире, чтобы обеспечить доступ к общедомовому стояку горячего водоснабжения.

Управляющая компания пожаловалась на звездное семейство, указав, что в жилье, принадлежащем актрисе и ее матери, была самовольно изменена система горячего водоснабжения, в частности, на стояке разместили запорный шаровой кран, что нарушило  правила технической эксплуатации и привело к ухудшению циркуляции горячей воды в квартирах ниже.

Судебные эксперты установили, что стояк оказался закрыт коробом и кафельной плиткой, доступа к нему не было, при этом жилыми метрами пользовались квартиросъемщики. В итоге собственниц обязали демонтировать отделку для проведения работ по удалению запорной арматуры. Кроме того, с ответчиц солидарно взыскали судебные расходы, включая госпошлину и почтовые издержки.

К слову, недавно артистка раскрыла свое отношение к возрастным изменениям в кино.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
