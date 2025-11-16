Ходченкова раскрыла свое отношение к возрастным изменениям в кино

Ходченкова раскрыла свое отношение к возрастным изменениям в кино
Фото: АГН Москва
Актриса спокойно относится к морщинам и старению

42-летняя актриса театра и кино Светлана Ходченкова призналась, что не испытывает никаких тревог из-за возрастных изменений: знаменитость может спокойно смотреть на свои морщины в зеркале.

Звезда достаточно легко относится к возрасту и уверяет, что не имеет никаких соответствующих предубеждений. Доказательством тому является разноплановость Светланы: она играет самых разных персонажей всех возрастов и состояний.

Ходченкова завоевала популярность у российского зрителя после дебюта в "Благословите женщину", снятой Станиславом Говорухиным. Снималась в таких сериалах, как "Краткий курс счастливой жизни" и "Метод Лавровой".

Актриса отметилась и в знаковых западных картинах: "Шпион, выйди вон!" и "Росомаха: Бессмертный".

В свои годы Светлана выглядит поразительно: не так давно она ошарашила поклонников своим танцем на пилоне. Ходченкова с распущенными волосами без малейших стеснений показала свои крепкие бедра в короткой зеленой юбке.

Не секрет, что Ходченкова ведет здоровый образ жизни, постоянно занимаясь спортом и контролируя питание. Поэтому ей удается сохранять стройность с высоким уровнем жизненной энергии.

В звездной тусовке, кстати, ходили слухи, что звезда смогла наконец обрести личное счастье, встретив того самого. В тот момент питавшая слабость к Европе красотка решила попутешествовать во Франции – куда, по мнению поклонников, направилась с женихом.

Источник: Кино Mail ✓ Надежный источник

