Бывшая жена Диброва пожаловалась, что муж о ней не заботился

Знаменитость уколола экс-возлюбленного

Экс-жена шоумена Дмитрия Диброва Полина откровенно рассказала о тяжелой операции, которую недавно перенесла, и неожиданно объявила, что впервые почувствовала настоящую заботу со стороны мужчины только после развода.

Дива оказалась на больничной койке из-за серьезных проблем со здоровьем. Ей провели сложную операцию по удалению кисты Девушка призналась, что сильно переживала перед вмешательством хирургов.

Самым эмоциональным моментом для нее стало пробуждение после медикаментозного сна. Открыв глаза, блогер увидела рядом своего нового избранника – Романа Товстика. Она призналась, что была поражена тем, что мужчина ждал, пока она проснется. Модель почувствовала себя по-настоящему любимой.

"Как же хорошо быть девочкой, которую любят и о которой заботятся, раньше у меня такого не было…" – выдала звезда.