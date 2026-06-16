Асмус рассказала, как выполняла трюки и "боролась" с реквизитом на "Холопе-3"

За кадром "Холопа-3": Асмус рассказала, как выполняла трюки и "боролась" с реквизитом
Кристина Асмус. Кадр: соцсети
С некоторыми элементами гардероба возникли неожиданные трудности

Премьера "Холопа-3" в киноцентре "Октябрь" задала тон московскому лету. В новой части комедии Клима Шипенко к уже знакомому герою Милоша Биковича добавилась гламурная парочка мажоров – супругов Вяземских сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус. Сама актриса, по её признанию, посмотрела фильм уже дважды и осталась в полном восторге: "Получилось фантастически! Завидую зрителям, которые только будут смотреть картину".

В интервью Кристина с улыбкой рассказала о том, как проходили эти экстремальные съемки.
Несмотря на то, что с Павлом Прилучным Асмус знакома уже 21 год (они вместе учились в 2005-м), работать в одном кадре им довелось впервые. Актриса отмечает невероятную концентрацию партнера: "Многому у Паши училась, особенно тому, как он умеет сосредоточиться в кадре". По сюжету их героев, избалованных супругов, решают перевоспитать собственные дети, отправив в суровую историческую реальность петровской эпохи и Османской империи.

Съемки проходили на море, что стало спасением от московской стужи, но добавило экстрима. "У нас был корабль – действующая копия корабля Петра I, и я с него даже прыгала в море и тонула", – вспоминает Кристина. Все трюки, включая этот опасный прыжок, актриса выполняла сама. Но рядом была лучшая команда каскадеров страны, а подготовка шла несколько месяцев, поэтому страха не было.

"Самое сложное для меня было – это тонуть. Я весь воздух выдувала и не могла вновь вздохнуть, задыхалась в волнах". Серьезных травм удалось избежать благодаря страховочным тросам. Выдержать такие нагрузки Кристине помогло спортивное прошлое: "Благодаря спорту я и вынослива, и терпелива".

А вот с некоторыми элементами гардероба возникли неожиданные трудности. Художники по костюмам создали для актрисы весь гардероб по фигуре, а в Московском центре ортопедии специально для неё изготовили индивидуальную колодку для обуви. Одни только турецкие черевички оказались велики. А так как по сюжету предстояли погони и драки, чтобы туфли не слетали во время бега, их приходилось привязывать к ногам шнурками. "Каждый раз перед дублем я шла "на перевязку": если сцена более эмоциональная, активная – то потуже", – смеется Асмус в беседе с женским журналом "Клео.ру".

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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