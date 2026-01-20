Раскрыта личность нового возлюбленного Асмус

Девушка снова окунулась в романтические отношения

В жизни Кристины Асмус началась новая романтическая глава. 37-летняя актриса снова влюблена и с большим удовольствием купается во внимании нового возлюбленного. Ее избранником, как уверяет пресса, стал 41-летний кинооператор Валерий Махмудов, с которым она сейчас проводит время на Бали.

Первые намеки на изменения в личной жизни Асмус появились еще осенью. Тогда актриса выложила загадочный кадр с мужчиной, снятым со спины во время отдыха на природе. Поклонники сразу заподозрили, что сердце артистки занято. В январе интрига усилилась: Кристина поделилась фотографиями с отпуска на Бали, где вновь появилась рядом с тем самым неизвестным спутником.

Позже стало известно, что этим мужчиной оказался Валерий Махмудов – человек, давно и прочно связанный с миром кино. Он окончил ВГИК, работает оператором и ведет профессиональную деятельность как индивидуальный предприниматель в сфере теле– и радиопроизводства. В его фильмографии – проекты самых разных жанров: от комедий до драм и мелодрам.

Махмудов принимал участие в создании популярных фильмов и сериалов, среди которых "Елки-11", "Мужу привет", "Жена олигарха", "Иванько", "Госпожа", "Золотое кольцо", а также несколько короткометражных работ. Сейчас он задействован в съемках сериала "Игра на вылет".

Известно, что ранее Валерий был женат на коллеге по цеху Ольге Бобковой. В этом браке у него родились двое детей – сын Тео и дочь Софья. После расставания бывшие супруги решали вопросы, связанные с воспитанием детей, в судебном порядке, но в итоге смогли договориться мирно.