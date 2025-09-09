Асмус выложила серию фотографий с таинственным мужчиной

Личная жизнь девушки снова бурлит

Актриса Кристина Асмус провела первые выходные сентября на природе и поделилась серией фотографий, которые вызвали бурное обсуждение. На снимках рядом с ней запечатлен таинственный мужчина, имя которого звезда пока не называет.

Знаменитая артистка публиковала кадры так, чтобы лицо спутника не было видно: где-то только его силуэт, где-то спина или другие части тела. Тем самым актриса оставила простор для догадок.

На фотографиях она показала роскошный отдых на свежем воздухе: кадры из палатки у реки, джакузи под открытым небом, прогулки по лесу и вечерние посиделки у костра. Компанию сладкой парочке составил домашний питомец.

Поклонники отметили, что актриса выглядит счастливой и спокойной. В Сети уже появились предположения, кто может быть ее новым избранником – среди версий называют коллег, бизнесменов и музыкантов. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Сама роковая блондинка сохраняет интригу и никак не комментирует личность мужчины, в очередной раз подогревая интерес публики к своей личной жизни.

К слову, ранее стало известно о новом увлечении Дмитрия Диброва после измены жены.