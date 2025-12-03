Проклова рассказала, почему решила развестись с Тришиным после 20 лет брака

Актриса не смогла стерпеть обиду

Елена Проклова спустя много лет озвучила причину развода с Андреем Тришиным. Долгие годы актриса копила свою обиду, не выдержав, когда тот назвал ее "бомжихой".

Проклова всего лишь любила заниматься консервацией и всегда копила банки – обтирала их, обклеивала и подписывала. И обидные слова супруга ее задели.

"И вдруг мне Андрей говорит: "Ну что ты, ты же бомжиха! Ты же собираешь бутылки", – вспоминает Елена.

Елена, не выдержав, решила подать на развод. Тришин сопротивлялся, однако Проклова слишком долго носила обиду в сердце.

Пара прожила вместе тридцать лет, расторгнув брак в 2015-м. А спустя десять лет они воссоединились.

На чаше весов, признается Елена, счастье у нее перевешивает негатив – и потому она решила вернуться к Тришину. Он нарисовался в студии "Пусть говорят" с огромным букетом цветов, окольцевав возлюбленную.

"Андрюха? Что? Нет… Ну надевай уже!" – смутилась Елена.

Как оказалось, это старинное фамильное кольцо Фаберже, передаваемое из поколения в поколение. Однако Тришин не стал его вручать Елене в 1984-м, когда они впервые поженились.