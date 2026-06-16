От сандалий до "Фиркина": как прозрачный пластик стал главным модным манифестом

По тяжелому люксу нанесен сокрушительный удар

В мире моды произошла тихая, но очень ироничная революция. Эпоха крокодиловой кожи и редких металлов сменилась эпохой... прозрачного пластика. То, что раньше считалось материалом для дождевиков или пляжных сланцев, теперь – главный символ статуса и абсолютной свободы. Мир моды только привык к копытцам Maison Margiela, как настало время силиконовых сандалий.

Пару сезонов назад сестры Олсен со своим брендом The Row выпустили на подиум в Париже рыбацкие сандалии с плетеным верхом из ПВХ. Это было смело, минималистично и странно. Но когда в них засветились Дженнифер Лоуренс и Зои Кравиц, стало ясно: это не просто обувь, это новый язык моды. Язык тех, кому не нужно ничего доказывать. Вслед за ними Chloé добавили в этот тренд щепотку волшебства, создав свои "желейные" туфли в нежных пастельных оттенках, словно сошедшие со страниц сказки.

Но пластик не остановился на обуви. Он пошел дальше и нанес сокрушительный удар по самому сердцу тяжелого люкса. Встречайте – "Фиркин" (Firkin). Это гениальная и дерзкая пародия на легендарную сумку Birkin от Hermès. У них есть общий силуэт и знаменитый замочек, но на этом сходство заканчивается. Вместо кожи питона или крокодила – прозрачный ПВХ. Дизайнеры Скайлар Ньюман и Алекс Хаддад не просто создали аксессуар, они откровенно посмеялись над культом недосягаемой роскоши. Зачем копить на сумку за сотни тысяч долларов, когда можно купить этот прозрачный манифест свободы всего за 200 долларов?

Отечественные бренды, как всегда, чувствуют дух времени на кончиках пальцев. Маст-хэвом городских модниц уже стали желейные вьетнамки на каблуке от Befree. Они выглядят как гигантские леденцы – нежно-розовые, небесно-голубые и абсолютно прозрачные. И в этом особый шарм тренда.

Пластиковая мода – это самый честный и терапевтичный тренд сезона, отмечает женский журнал "Клео.ру". Она возвращает нам детскую непосредственность, не требует излишней серьезности. И это – высшая форма роскоши.

К слову, ранее стало известно, что Jimmy Choo выставил претензии российскому бренду ChooChoo.