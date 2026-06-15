Певица Долина выступила резко против пластической хирургии

Певица Долина выступила резко против пластической хирургии
Лариса Долина. Фото: соцсети
Знаменитость напомнила о внутренней красоте

Лариса Долина раскритиковала увлечение пластическими операциями, заявив, что никакие подтяжки и скальпели не способны сделать человека лучше, если внутри ничего не меняется. По мнению артистки, погоня за искусственной молодостью обычно оказывается бессмысленной.

Знаменитость отметила, что следы хирургического вмешательства на лице все равно заметны окружающим. Вместо того чтобы ложиться под нож, она посоветовала обратиться к хорошим специалистам по макияжу и уходу за собой.

Артистка также уверена, что проблемы с фигурой нужно решать не в операционной, а с помощью правильного питания и работы над собой. Она подчеркнула, что красота человека определяется вовсе не идеальными чертами лица. Звезда убеждена, что гораздо важнее взгляд, улыбка, характер и внутренний мир. Душа и сердце, считает она, делают человека привлекательным, а вот оценка внешности всегда очень субъективна.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
По теме

"Дал пощечину": во Франции вспыхнул скандал из-за Зеленского

Местные в ужасе от поведения парижской администрации

ВСУ устроили чудовищную провокацию с трупами солдат

У боевиков нет ничего святого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей