Продюсер рассказал о гонораре Леонтьева за шоу в РФ

Артист давно не радовал публику выступлением на массовых мероприятиях

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что кумир миллионов Валерий Леонтьев, завершивший свою карьеру, может выступить на шоу "Новая волна" в Татарстане. Также была раскрыта стоимость концерта звезды. Оказалось, легендарный певец готов радовать публику вообще без гонорара.

По словам эксперта по звездной тусовке, Леонтьев согласился принять участие в мероприятии по личному приглашению маэстро Игоря Крутого. В связи с этим артист, вероятно, не станет настаивать на оплате своего обычного гонорара, который ранее составлял от 15 до 20 миллионов рублей. Продюсер предположил, что артист ограничится стандартным райдером и стоимостью перелета и не станет требовать дополнительной платы.

Ранее сообщалось, что легендарный исполнитель планирует приехать на родину в августе для участия в фестивале. Напомним, несколько лет назад он переехал в Майами, пояснив, что в США ему комфортнее передвигаться по улицам. Весной 2024 года артист объявил о завершении концертной деятельности.

К слову, ранее Леонтьева отправили на пенсию.