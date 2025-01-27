Эксперт рассказал, кому увеличат пенсию в два раза в феврале

Ожидаются и другие изменения в выплатах

В следующем месяце пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, получат весомую надбавку к пенсии – она увеличится в два раза, почти до 17,5 тысяч рублей. Об этом напомнил юрист Вадим Виноградов.

Эксперт указал, что в следующем месяце повышение выплат ждет и работающих пенсионеров, но только в том случае, если они покинули место работы в январе 2025 года.

В начале года произошла индексация страховых пенсий на 7,3% в соответствии с прогнозируемой инфляцией. Однако реальная оказалась несколько выше и составила 9,5%. Поэтому по поручению российского президента гражданам придет оставшаяся сумма по индексации, которая не была учтена в январских начислениях.

Дополнительно ожидается, что в этом году увеличится размер страховой пенсии по старости – изменения произойдут уже в феврале. Итоговая сумма составит примерно 25 тысяч рублей.