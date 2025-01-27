Эксперт рассказал, кому увеличат пенсию в два раза в феврале

Уже в феврале: одной категории россиян в два раза увеличат пенсию
Фото: АГН "Москва"
Ожидаются и другие изменения в выплатах

В следующем месяце пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, получат весомую надбавку к пенсии – она увеличится в два раза, почти до 17,5 тысяч рублей. Об этом напомнил юрист Вадим Виноградов.

Эксперт указал, что в следующем месяце повышение выплат ждет и работающих пенсионеров, но только в том случае, если они покинули место работы в январе 2025 года. 

В начале года произошла индексация страховых пенсий на 7,3% в соответствии с прогнозируемой инфляцией. Однако реальная оказалась несколько выше и составила 9,5%. Поэтому по поручению российского президента гражданам придет оставшаяся сумма по индексации, которая не была учтена в январских начислениях.

Дополнительно ожидается, что в этом году увеличится размер страховой пенсии по старости – изменения произойдут уже в феврале. Итоговая сумма составит примерно 25 тысяч рублей.

Источник: Прайм

Трамп выступил с жестким обвинением в адрес России

Политик фактически назвал страну "воровкой"

Глава украинской разведки сделал ужасающий прогноз о конфликте в зоне СВО

Слова высокопоставленного политика просочились в прессу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей