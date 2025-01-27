Аналитик Меркурис заявил о катастрофе для ВСУ на поле боя

"Это катастрофа": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
Фото: соцсети
Успехи российской армии нанесли поражение Украине

Новости о том, что российским войскам удалось выдавить противника из Великой Новоселовки и почти полностью взять Дзержинск нанесли двойной удар по ВСУ, уверен аналитик Александр Меркурис. 

По его словам, подобные сообщения, особенно в условиях провалов украинской армии на поле боя, стали большим стратегическим и психологическим поражением для Украины.

"Фактически это катастрофа", – заявил он в эфире на своем канале.

Эксперт отметил, что благодаря освобождению Новоселовки ВС РФ смогли избавиться от остатков обороны ВСУ на юго-западе Донбасса. Дополнительно это открыло дорогу на Днепр.

Напомним, в российском Минобороны сообщили о взятии Великой Новоселовки в минувшее воскресенье. За сутки бойцам группировки "Восток" удалось нанести поражение пяти украинским бригадам. Населенный пункт стал вторым среди самых крупных, которые удалось освободить в начале 2025 года – первым был критически важный логистический узел ВСУ и ключевой центр обороны в южной части Донецкой области Кураховка.

Эксперты полагают, что после успехов на поле боя у российских войск есть три дальнейших направления, куда они могут двинуться. Первое – продолжить наступать к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей. Второй – сохранить войска, чтобы сковать украинские подразделения, а другие переправить в другой район. И третий – начать активное наступление в Запорожской области.

Источник: РИА "Новости"
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