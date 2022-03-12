Звезда заявила, что время все расставит по местам

Пока что непонятно, каким образом отразятся персональные рестрикции, введенные Соединенными Штатами в отношении супруги официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Сама фигуристка сообщила журналистам, что в ее жизни радикальных перемен после американских санкций пока что не произошло.

Прославленная спортсменка считает, что все продолжается своим чередом, несмотря на козни извне. Время все расставит по своим местам, и дальше определит все по своей справедливости.

"Бог всех рассудит", – лаконично высказалась звезда, отвечая на вопрос журналистов.



Навка и взрослые наследники официального представителя Кремля попали в санкционные списки Соединенных Штатов вместе с несколькими депутатами Государственной думы – таким образом Государственный департамент США ответил Российской Федерации на признание независимости донбасских республик.

Пресс-секретарь президента России также оказался в санкционных списках, принятых против физических лиц. 28 февраля против него ввел ограничения Европейский Союз, спустя три дня об аналогичных мерах сообщили в Белом доме, где указали, что официальные лица в РФ будут лишены всех имеющихся в Штатах финансовых активов, а имущество будет заморожено.

Сам Песков в ответ заявил, что ограничения не смогут изменить мнение самих лиц, попавших в черные списки, а потому подобные меры не несут никакой пользы.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Италии арестовали яхты двух российских предпринимателей, попавших в санкионные списки Европейского союза.