Люди часто не обращают внимание на изменения в организме

Эксперты рассказали о проявлениях, которые могут указывать на повышенный уровень холестерина. Часто люди даже не замечают симптомы, свидетельствующие о начале серьезных заболеваний. Однако если вы обнаружите у себя некоторые из этих признаков, обязательно обратитесь к врачу.

Высокий уровень холестерина опасен тем, что может являться предвестником инфаркта или инсульта. Именно поэтому важно следить за состоянием своего организма и сигналами, которые он посылает.

Так, холестериновые отложения часто приводят к закупорке кровеносных сосудов руг и ног. Из-за этого в конечностях могут возникать непрерывные болевые ощущения. Помимо этого, в данных частях тела может проявляться и ощущение покалывания.

О высоком уровне холестерина могут свидетельствовать и маленькие бугорки на коже. Их цвет может быть, желтым, телесным или красным. Появляются они обычно на руках и ногах в области локтей, суставов, сухожилий и коленей. При появлении любого их этих признаков следует обратиться к специалисту и узнать, из-за чего они возникли.

Ранее врач рассказала о том, какими способами нужно бороться с весенним стрессом. По словам эксперта, в это время года человеческий организм особо подвержен тревожности, поэтому нужно знать средства, с помощью которых можно в любой момент стабилизировать свое психологическое состояние.