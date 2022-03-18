Она даже не рассчитывала на такой исход ситуации

Сотрудница ресторана в личном блоге опубликовала историю о том, как ей удалось добиться увольнения грубого коллеги. По ее словам, официант вел себя неподобающе, позволяя себе неприятные высказывания в адрес других работников.

Девушку это сильно злило, и она решила отомстить коллеге за грубость. Сделала она это весьма необычным способом. Сотрудница ресторана взяла чек, который оставил один из посетителей – его как раз обслуживал тот самый молодой человек. Рассказчица воспользовалась ситуацией и с помощью данных из чека оставила негативный отзыв от лица клиента. В нем она написала, что официант позволил себе гомофобную реплику в адрес одного из коллег.

Сотрудница ресторана была уверена, что грубому молодому человеку лишь поменяют график работы, однако месть вышла действительно красивой. Спустя несколько дней она узнала, что компания после получения отзыва сразу же уволила официанта. Девушка заявила, что не жалеет о совершенном.

Многие пользователи поддержали рассказчицу и сочли ее поступок правильным.

"Это гениально, и это был единственный способ разрешить ситуацию", "Действия имеют последствия, хорошая работа", "Он сам себя уволил, ты просто немного ускорила процесс", "Он это заслужил"

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