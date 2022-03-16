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Сейчас в западном мире активно развивается ненавистническое отношение к русским. Во многом это происходит с подачи ангажированных СМИ и нечистых на руку политиков, которые пытаются настроить весь мир против нашей страны. Однако простые иностранцы далеко не всегда идут на поводу у подобного рода провокаций. Например, в знак поддержки русской культуры в итальянском Неаполе появилась фреска с изображением легендарного российского писателя Федора Достоевского.
Изображение культового писателя и философа появилось на здании Технического института в Неаполе. Как отметил автор работы художник Йорит, культура должна быть свободна от политики и идеологических распрей. Творец напомнил, что культурное достояние мира является универсальной ценностью всего человечества.
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