Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Один из пользователей интернета поделился необычной семейной традицией. Дело в том, что среди его родных принято дарить новорожденному ребенку игрушку, сделанную из волос родителей.
Автор поста рассказал, что у них с женой недавно родилась девочка, и лишь после этого он сообщил ей о традиции его семьи. Мужчина добавил, что его мать дарила ему такую игрушку, а в свое время ей преподнесли такую же вещь на ее рождение. Смысл традиции заключается в том, что игрушки наполняется волосами родителя малыша.
По логике семьи, ребенок повзрослеет и начнет стричься, после чего родители сохранят волосы. Когда у самого ребенка появятся дети, бабушка и дедушка сделают игрушку из этих волос, чтобы сделать подарок новорожденному.
Мужчина признался, что его жена раскритиковала традицию и запретила дарить их дочери медведя из волос. Женщина нашла это отвратительным и негигиеничным. Разочарованный мужчина расстроился подобной реакции и заявил, что его мать очень старалась, когда делала медведя, и что многие поколения его семьи соблюдали данную традицию.
Мнения пользователей по данному вопросу разделились. Некоторые хоть и сочли такой подарок странным, но не разделили реакцию супруги.
"Это странно, но не антисанитарно и не отвратительно. Волосы человека и животных издавна использовались для наполнения мебели и игрушек", – написал один из комментаторов.
Однако часть юзеров встала на сторону жены и спросила, почему мужчина не поделился информацией с ней до рождения ребенка.
"Я не знаю, как эта семейная традиция могла никогда не упоминаться в разговорах во время ухаживания или беременности", – уточнил один из пользователей.
Ранее мы рассказывали о полезных свойствах хозяйственного мыла.
РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН
Москва не собирается выпрашивать отмену санкций