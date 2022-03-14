Мужчина рассказал о странной традиции в семье и шокировал народ

Мужчина рассказал о странной традиции в семье и шокировал народ
Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Мнение аудитории разделилось на два лагеря

Один из пользователей интернета поделился необычной семейной традицией. Дело в том, что среди его родных принято дарить новорожденному ребенку игрушку, сделанную из волос родителей.

Автор поста рассказал, что у них с женой недавно родилась девочка, и лишь после этого он сообщил ей о традиции его семьи. Мужчина добавил, что его мать дарила ему такую игрушку, а в свое время ей преподнесли такую же вещь на ее рождение. Смысл традиции заключается в том, что игрушки наполняется волосами родителя малыша. 

По логике семьи, ребенок повзрослеет и начнет стричься, после чего родители сохранят волосы. Когда у самого ребенка появятся дети, бабушка и дедушка сделают игрушку из этих волос, чтобы сделать подарок новорожденному. 

Мужчина признался, что его жена раскритиковала традицию и запретила дарить их дочери медведя из волос. Женщина нашла это отвратительным и негигиеничным. Разочарованный мужчина расстроился подобной реакции и заявил, что его мать очень старалась, когда делала медведя, и что многие поколения его семьи соблюдали данную традицию. 

Мнения пользователей по данному вопросу разделились. Некоторые хоть и сочли такой подарок странным, но не разделили реакцию супруги.

"Это странно, но не антисанитарно и не отвратительно. Волосы человека и животных издавна использовались для наполнения мебели и игрушек", – написал один из комментаторов.

Однако часть юзеров встала на сторону жены и спросила, почему мужчина не поделился информацией с ней до рождения ребенка.

"Я не знаю, как эта семейная традиция могла никогда не упоминаться в разговорах во время ухаживания или беременности", – уточнил один из пользователей. 

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Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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