Двуногий ощутил на себе всю ярость хвостатого

Пушистые питомцы – настоящий источник забавных ситуаций. Каждый усатый и хвостатый имеет свой собственный характер и не стесняется демонстрировать его владельцу. Стоит отметить, что даже самые крошечные собаки ощущают себя мощными зверьми, которые способны постоять за свою честь. Так, рискнувший обидеть малышку чихуахуа человек дорого заплатил за свою безрассудность.



Владелец очаровательной собачки воспользовался популярным приложением, которое якобы может переводить человеческую речь на "собачий язык". Судя по всему, двуногим овладело хулиганское настроение – человек решил подколоть свою любимицу и рассказал ей о ее бесполезности.

С помощью приложения молодой человек "перевел" на собачий язык фразу, в которой посетовал, что не обзавелся бойцовой собакой, а завел такую ни на что не годную животинку.

Удивительно, но судя по реакции чихуахуа, приложение действительно "работает". По крайней мере, когда собачка услышала переведенную речь, ее охватила неконтролируемая ярость. Малышка начала злобно рычать, а потом и вовсе бросилась в лицо своему владельцу. На этом видео обрывается, поэтому невозможно узнать, какие травмы получил хозяин-экстремал.

К слову, ранее "Утро" делилось забавным видеороликом, на котором воинственная утка заставила сдаться кота.