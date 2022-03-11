Задира не успоколась, пока пушистик не покинул место сражения

Если спросить обычного человека, можно ли держать утку в качестве питомца, тот ответит, что вы обезумели – квартира превратится в сумасшедший дом с перьями. Однако оказывается, что птица вполне себе подходит для домашнего содержания – живет, ест, ласкается и наводит свои порядки.

А иногда даже пытается приструнить кошек, которые всегда чувствуют себя первыми хозяевами квартиры, где живут. За вполне себе милыми, крякающими созданиями прячется вредное существо, которое не даст и минуты покоя тем, кто ему насолил.

Пользователь социальной сети Instagram опубликовал ролик, на котором утка свирепо теребит по каким-то причинам кота. Подходит к ленивому пушистику и начинает ни с того ни с сего вдруг щипать везде, где только сможет. Кот ошалел от такой наглости и попытался дать отпор – и кусался, и царапался, и бил лапами. Но вредная утка, как танк, неумолимо атаковала бедного хвостатого. Тому в итоге ничего не оставалось – позорно покинул место боя вместе с другим рыжим котом, с которым отдыхал.

Пользователи в комментариях были не единодушны. Хотя кто-то и начал злорадствовать по поводу того, что наконец-то наглому пушистику показали его место, многие посчитали, что обижать котика несправедливо.

"Каждый бульон будет еще на котика клюв разевать", "Этот ут докопался до котика на ровном месте", "Чем тебе котик помешал?". "Правильно сделал. Коты наглые", "Зачем дома нужна утка, еще и такая задира", "Бедный котик... Они же так больно щипают", – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о коте, который нашел способ избавиться от обругавшей его хозяйки.