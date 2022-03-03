Уставший малыш не обращал внимания на шум вокруг

Маленькие животные по своим повадкам часто не отличаются от детей. Они также задорно и весело могут играть и носиться целыми днями, смешно пугаться самых неожиданных вещей, а также засыпать в местах, которые совсем не предназначены для отдыха.

Именно такой случай произошел с героем данного видео. Маленький щенок уснул прямо посреди гостиной, не дойдя до пункта назначения. Вокруг него царил шум, хозяйка делала уборку, но песика это совершенно не волновала – его сон был слишком крепок. Когда автор видео подошел к малышу ближе, было видно, как он подергивал лапкой во сне. Он не отреагировал даже на прикосновение, видимо, сновидения были уж очень сладкими.

Сам щенок, по всей видимости, совсем недавно появился на свет. Об этом можно судить по его крохотному размеру. "Где упал, там и уснул", – лаконично подписали видео владельцы канала, на котором размешен ролик.



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