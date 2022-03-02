Вставший на защиту хозяйки огромный пес заставил Сеть вздрогнуть – видео

Вставший на защиту хозяйки огромный пес заставил Сеть вздрогнуть – видео
Фото: Silke Klewitz-Seemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Питомец на целую голову выше девушки

Каждая девушка так или иначе мечтает о мужественном защитнике, который в случае опасности встанет рядом, загородит крепкой спиной от любых бед и врагов и даст отпор обидчикам. 

Героиню данного видео можно действительно назвать счастливой девушкой, так как она смогла найти себе того, кто идеально подходит под описание. Правда, есть один нюанс. Это не принц на белом коне, а пес, причем внушительных размеров. Однако, вряд ли это можно назвать его недостатком. 

На ролике видно, что рядом с девушкой вытянулся огромный пес. Когда он встал в полный рост на задних лапах, он стал выше хозяйки на целую голову. Чтобы было удобнее стоять рядом с дамой своего сердца, он оперся на забор. Пушистый защитник с интересом высматривал кого-то вдали. "Ну давай, показывай, кто тебя обидел", – такую надпись можно увидеть под видео. Правда, есть ощущение, что при виде такого защитника у любого пропадет желание и на шаг подойти к девушке. 

Ранее мы делились забавным видео борьбы маленького котенка и пса за кусок куриной грудки. Несмотря на то, что противник серого котика обходил его в несколько десятков раз, схватка была довольно активной. Пес не ожидал, что малыш сможет оказать ему такое активное сопротивление. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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