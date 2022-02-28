Пушистый монстр кидался на стены и пытался взобраться по батарее

Четвероногие друзья своим появлением в доме приносят счастье, нежность и доброту. Хозяева обожают тискать пушистых малышей и засыпать с ними в обнимку. Однако, если покуситься на права и независимость кота, можно серьезно пострадать. Так, очаровательная серая кошечка устроила настоящее побоище, когда хозяйка привела ее в ветеринарный кабинет.



Судя по всему, пушистый агрессор очень сильно не любит разного рода медицинские вмешательства, а в особенности уколы. Успокоить кошку оказалось невозможным. Как только хвостатая распознала интерьер ветеринарного кабинета, в нее будто бы вселился бес.

Кошка начала носиться по помещению, кидаться на стены и пытаться взобраться по батарее под потолок. Видимо, там она рассчитывала найти надежное укрытие. На тропу войны с хвостатой дикаркой вышли целых трое крепких мужчин. Несколько минут отчаянные врачи пытались схватить несговорчивую пациентку.

Стоит отметить, что в конце концов мужская сила и отвага победили. После продолжительных боев, кошка была схвачена и завернута в плед. Побоище, которое пушистая морда устроила в ветеринарной клинике, поразило интернет-пользователей. Впрочем, некоторые признали, что вынуждены жить с такой же агрессоршей.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом с тремя псами, которые сколотили банду и вероломно ограбили хозяйскую плиту.