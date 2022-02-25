Четвероногие пушистики решили самостоятельно добыть еды

Редкий питомец не будет рад возможности получить лакомство с хозяйского стола. Домашние животные умело выпрашивают у людей кусочек того или иного блюда, с надеждой заглядывая в глаза и становясь на задние лапы. Собаки из этого ролика пошли дальше. Они разработали собственный план по добыче вкусняшек, благодаря которому можно не просить еду у хозяйки.



Женщина поделилась видео, на котором трое ее питомцев по отработанной схеме исследуют содержимое тарелки, стоящей на плите. Двое из них стоят рядом с плитой, как бы создавая опору для третьего пса, который забрался на спины друзей, чтобы дотянуться до поверхности плиты. Он старательно тянется к тарелке, чтобы стащить кусочек приготовленной пищи.

Видимо, хозяйка четвероногих была настолько удивлена, что смогла издать только удивленный вздох. Пользователи Сети тут же отреагировали на короткий ролик.

"Какие они молодцы!", "Банда грабителей", "Дон-Собакен-Лучано занят трапезой, он просил перенести встречу на вторую половину дня!", "Фундамент не подвел. Стоят до последнего", – пишут комментаторы.

Некоторые из зрителей считают, что собаки не могли самостоятельно додуматься до такого. Они уверены, что хозяйка специально надрессировала питомцев.

Ранее пользователей TikTok рассмешил кот, которому не удалось стащить еду со стола. Он заметил на столе фарш и стал принюхиваться к нему, однако лежащий в блюде сырой лук не дал коту совершить кражу.

