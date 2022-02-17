Пушистику не удалось стащить еду со стола

Многие пытаются найти какую-то причину в отношениях с питомцами, силясь понять, почему пушистик ворует еду. Но чаще всего дело не в мести и не в желании котика причинить вред любящим его хозяевам – животное просто определенным образом реагирует на те или иные "съедобные" объекты.

Часто на воровстве ловят кошек, которым корма просто не хватает. Ведь бывает и такое, что от хозяина не допроситься нормальной порции, и остается только украдкой таскать еду со стола. Нередко причина в дешевых кормах, которыми любимого питомца не накормить.

Вот и один из новых героев TikTok, которым оказался рыжий кот Симба, попытался украдкой подкрепиться, не вызвав подозрений у хозяйки. Кот увидел лакомый фарш на кухонном столе – такой манящий и свежий. Но он тут оказался не самым умным: хозяйка положила в блюдце две луковицы.

На ролике Симба с блаженным видом принюхивается к фаршу, однако затем, подобравшись, тут же расстраивается: в нос ударил резкий запах лука, который "отвадил" оголадавшего котика. В итоге Симба остался без вкусного фарша.

Хозяйка решила вставить аудиодорожку непечатным словом – в описании к ролику автор принесла извинения и сообщила, что ничего другого подобрать не смогла. Впрочем, пользователям это не помешало – Симба собрал больше сотни тысяч "сердечек", которые теперь поедает на завтрак вместо фарша.

А недавно мы делились забавной историей про котика-симулянта, который долгое время притворялся глухим, чтобы его никто не беспокоил. "Прокололся" питомец после одного из визитов к внимательному ветеринару.