Владельцы оказались наивными людьми

Пользователь социальной сети TikTok murrzabay поделился забавным роликом, в котором поведал небольшую и весьма смешную историю про своего любимого питомца (под именем которого, кстати, и решил зарегистрировать профиль). Дело в том, что хозяева долгое время не понимали, почему кот Муррзабай ведет себя довольно странным образом – ни на кого не реагирует и никого не слушает.

Семья заподозрила неладное и решила проверить Муррзабая на возможные болезни. Главным образом, на глухоту – ведь, как известно, такое явление может передаваться у любимых пушистиков по наследству в очень многих породах.

Муррзабай ни на кого не обращал внимание, и хозяева решили отвезти его к ветеринару, чтобы узнать наверняка. Оказалось, что с котом все в полном порядке – он просто не пожелал в жизни ни на что реагировать и хотел только лежать на кресле.

"Мы свозили его к ветеринару и выяснили, что он не глухой, а просто игнорирует", – заявил автор ролика.

Нежелающего реагировать на хозяев котика "пролайкали" больше шестидесяти тысяч человек. А сам автор души не чает в своем питомце, от которого и ведет профиль. В описании говорится, что Муррзабай – пушистый блогер с мягкими лапками и черным носиком.

Недавно мы рассказывали про другую кошку, зазвездившуюся в социальных сетях – пользователей Сети невероятно умилила реакция пушистой Хиппи на массажер, которого она сначала испугалась. Однако спустя некоторое время, привыкнув, прибалдела от приятных ощущений и даже стала сама тереться о прибор, с которым теперь уже и вовсе не желает расставаться.