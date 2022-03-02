Серый котенок устроил битву с мощным псом за мясо и разгромно победил - видео

Серый котенок устроил битву с мощным псом за мясо и разгромно победил - видео
Фото: pixabay.com
Собака просто ошалела от наглости пушистика

Что делать, если наши четвероногие друзья воруют друг у друга еду? Иногда кто-то ставит лакомство повыше на тумбочку, чтобы потом прийти и самому разделить все между питомцами по-соломоновски. Однако кошки настолько хитры, что все равно находят лазейки.

Перепробовав все на свете, пушистики переходят к тактике откровенной наглости и начинают в открытую тащить лакомство у "конкурентов". Выглядит это довольно мило и забавно.

На ролике собачка как раз собирается отведать куриной грудки – так долго предвкушала трапезу. Однако бесцеремонный серый котенок решил, что мясо предназначено для него, и стал тащить за собой целый кусок, который весит больше самого "охотника". 

Пса такая наглость привела в шоковое состояние: сначала он не понял, кто так бесцеремонно взял и отнял у него грудку. А спустя некоторое время стал скулить, выражая свое негодование по этому поводу. Котенка это не остановило: пушистик продолжал как ни в чем не бывало тащить мясо – на смех хозяевам, которые снимали "битву" на видео.

Хотя "битва", нужно отметить, произошла не на кухонном столе: все разворачивалось в пределах пары квадратных метров на полу. А ведь именно расслабленные хозяева, прежде всего, виноваты в том, что пушистики не способны выполнять простые правила – в итоге животное привыкает к тому, что кормится вместе со всеми за столом и постепенно наглеет.

Ранее мы делились умилительным видео, на котором хулиганистый рыжий кот решил поточить когти. Однако по неким причинам четверолапый облюбовал себе в качестве жертвы бумажный рулон, который разбросал по всей квартире.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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