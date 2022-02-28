Пушистики устроили переполох в квартире

В кошачьем мире никаких запретов не существует: пушистики лезут в коробки, под кровать и запрыгивают на шкаф. Для кошки это целый мир для исследования, но в то же время и игра.

Многих хозяев поначалу изумляет, как кошка способна с легкостью запрыгнуть на самые высокие полки. Однако наши питомцы – первоклассные прыгуны, способные с легкостью высоту, в шесть раз превышающую их собственный рост. Поэтому многие покупают кошачьи стенки или просто крепят на стену коврик, где котик не только учится ловкости, но и точит себе коготки.

Выглядит это довольно комично, особенно у котят. На кадрах два маленьких котенка пытаются тщетно забраться на самый верх. Но тут подбегает взрослый рыжик, резко прыгает и убегает. Котята смелеют и уже начинают выписывать пируэты, резво преодолевая стенку, как профессиональные скалолазы.

Автора ролика процесс забавляет: пока котята резвятся и покоряют высоты серого ковра, девушка заразительно смеется. Ночной "тыгдык" соседям точно обеспечен.

Умная хозяйка позаботилась о том, чтобы пушистики тренировали когти и снимали с них роговой слой. Правда, сопровождается это всегда неуправляемым хаосом и постоянным шумом – в конце-концов, котята невероятно непоседливы, а иной раз их просто не поймать!

В социальных сетях многие следят именно за котиками. Недавно мы рассказывали о питомце, поразившем пользователей своей смекалкой. Девушка выложила ролик, на котором котейка помогает хозяину достать крабовую палочку, завалившуюся под холодильник.