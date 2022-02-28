Бесстрашные коты-скалолазы поразили публику фантастическими навыками

Бесстрашные коты-скалолазы поразили публику фантастическими навыками
Фото: depositphotos.com
Пушистики устроили переполох в квартире

В кошачьем мире никаких запретов не существует: пушистики лезут в коробки, под кровать и запрыгивают на шкаф. Для кошки это целый мир для исследования, но в то же время и игра.

Многих хозяев поначалу изумляет, как кошка способна с легкостью запрыгнуть на самые высокие полки. Однако наши питомцы – первоклассные прыгуны, способные с легкостью высоту, в шесть раз превышающую их собственный рост. Поэтому многие покупают кошачьи стенки или просто крепят на стену коврик, где котик не только учится ловкости, но и точит себе коготки.

Выглядит это довольно комично, особенно у котят. На кадрах два маленьких котенка пытаются тщетно забраться на самый верх. Но тут подбегает взрослый рыжик, резко прыгает и убегает. Котята смелеют и уже начинают выписывать пируэты, резво преодолевая стенку, как профессиональные скалолазы.

Автора ролика процесс забавляет: пока котята резвятся и покоряют высоты серого ковра, девушка заразительно смеется. Ночной "тыгдык" соседям точно обеспечен.

Умная хозяйка позаботилась о том, чтобы пушистики тренировали когти и снимали с них роговой слой. Правда, сопровождается это всегда неуправляемым хаосом и постоянным шумом – в конце-концов, котята невероятно непоседливы, а иной раз их просто не поймать!

В социальных сетях многие следят именно за котиками. Недавно мы рассказывали о питомце, поразившем пользователей своей смекалкой. Девушка выложила ролик, на котором котейка помогает хозяину достать крабовую палочку, завалившуюся под холодильник.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Абрамович выступит переговорщиком от Украины - СМИ

Бизнесмен откликнулся на просьбу бывшего продюсера Зеленского

"Получите и распишитесь": Россия нанесла ответный удар по перегородившей небо Европе

Под раздачу попали десятки стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей