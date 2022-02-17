Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
В социальной сети TikTok большое количество просмотров часто набирают видео, в которых участвуют домашние животные. Периодически братья наши меньшие поражают зрителей своей смекалкой и находчивостью.
Так, популярным стало видео от пользователя с ником _sanya_vanlav_. Девушка опубликовала ролик, на котором кот по кличке Саня помогает своему хозяину достать из-под холодильника крабовую палочку. Мужчина на видео говорит коту: "Саня, тянись, доставай, говорю!" И приподнимает холодильник, чтобы пушистику было удобнее. После этих слов кот изловчился и с успехом вытащил еду из ловушки. В конце видео хозяева похвалили проворного и гибкого питомца.
@_sanya_vanlav_ #котыприколы #котысмешные #котСаня #слаженнаяработа #хочуврек #хочуврекомендации #втб ♬ оригинальный звук - anzhela
Ролик набрал 3,3 миллиона просмотров и более 275 тысяч лайков. Пользователи восхитились слаженностью кота и хозяина.
"Мужик мужика всегда поймет!", "А в гараж так же ходят? "Саня подай ключ на 15" "Саня, вот ту держи, а я там крутить буду", "Батя с сыном вместе достают крабовую палочку!", – прокомментировали видео пользователи TikTok.
Пользовательница, выложившая ролик, с удовольствием поддерживает диалог с комментаторами. Так, на слова о том, что у кота с хозяевами общие проблемы, написала, что они друг друга в беде не бросают.
Ранее в Сети пользователей поразила неожиданная разница между русскими и англичанами.
Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать
Украинцы начали шутить над инициативой Reuters в прямом эфире