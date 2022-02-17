Проворный питомец выполнял команды мужчины

В социальной сети TikTok большое количество просмотров часто набирают видео, в которых участвуют домашние животные. Периодически братья наши меньшие поражают зрителей своей смекалкой и находчивостью.

Так, популярным стало видео от пользователя с ником _sanya_vanlav_. Девушка опубликовала ролик, на котором кот по кличке Саня помогает своему хозяину достать из-под холодильника крабовую палочку. Мужчина на видео говорит коту: "Саня, тянись, доставай, говорю!" И приподнимает холодильник, чтобы пушистику было удобнее. После этих слов кот изловчился и с успехом вытащил еду из ловушки. В конце видео хозяева похвалили проворного и гибкого питомца.

Ролик набрал 3,3 миллиона просмотров и более 275 тысяч лайков. Пользователи восхитились слаженностью кота и хозяина.

"Мужик мужика всегда поймет!", "А в гараж так же ходят? "Саня подай ключ на 15" "Саня, вот ту держи, а я там крутить буду", "Батя с сыном вместе достают крабовую палочку!", – прокомментировали видео пользователи TikTok.

Пользовательница, выложившая ролик, с удовольствием поддерживает диалог с комментаторами. Так, на слова о том, что у кота с хозяевами общие проблемы, написала, что они друг друга в беде не бросают.

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