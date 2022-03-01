Рыжий хулиган хладнокровно захлопнул за женщиной дверь

Как известно, коты очень любят точить когти. Такими образом они не только делают их острее, но и избавляются от стресса. Однако далеко не все питомцы предпочитают когтеточку. Часто в роли антистресс-игрушки оказываются вещи, которые для этого не предназначены. Так, герой одного из роликов в TikTok выбрал в качестве жертвы рулон туалетной бумаги.

Пользователь под ником fifiwww_5 выложил видео, на котором хозяйка ругает рыжего кота за то, что тот испортил бумагу. "Вот это кто натворил?" – сердито спрашивает женщина у питомца. В ответ на это хулиган нисколько не застыдился. Напротив, он подловил момент, когда хозяйка зашла в ванную, и хладнокровно захлопнул за ней дверь. Вторая женщина, которая снимала все это на видео, начала заразительно громко смеяться. "Как легко устранить источник стресса", – так подписал этот ролик владелец аккаунта.

Пользователи TikTok по достоинству оценили это видео. Оно набрало 4,6 миллиона просмотров, что является рекордом для этого аккаунта. Кроме того, ролик собрал более 338 тысяч лайков. В комментариях пользователи от души посмеялись над ситуацией и оценили острый ум кота.

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