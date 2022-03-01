Котик нашел способ избавиться от обругавшей его хозяйки - видео

Котик нашел способ избавиться от обругавшей его хозяйки - видео
Фото: pixabay.com
Рыжий хулиган хладнокровно захлопнул за женщиной дверь

Как известно, коты очень любят точить когти. Такими образом они не только делают их острее, но и избавляются от стресса. Однако далеко не все питомцы предпочитают когтеточку. Часто в роли антистресс-игрушки оказываются вещи, которые для этого не предназначены. Так, герой одного из роликов в TikTok выбрал в качестве жертвы рулон туалетной бумаги. 

@fifiwww_5 #якашак😺 #cet#котикичек2022🤣#ржунемогу🤣🤣#😅🤣 ♬ оригинальный звук - ❣️Котик Кекс ❣️

Пользователь под ником fifiwww_5 выложил видео, на котором хозяйка ругает рыжего кота за то, что тот испортил бумагу. "Вот это кто натворил?" – сердито спрашивает женщина у питомца. В ответ на это хулиган нисколько не застыдился. Напротив, он подловил момент, когда хозяйка зашла в ванную, и хладнокровно захлопнул за ней дверь. Вторая женщина, которая снимала все это на видео, начала заразительно громко смеяться. "Как легко устранить источник стресса", – так подписал этот ролик владелец аккаунта. 

Пользователи TikTok по достоинству оценили это видео. Оно набрало 4,6 миллиона просмотров, что является рекордом для этого аккаунта. Кроме того, ролик собрал более 338 тысяч лайков. В комментариях пользователи от души посмеялись над ситуацией и оценили острый ум кота.

Ранее "Утро" делилось роликом, главной героиней которого стала кошка, подравшаяся с ветеринарами. Она явно была против прививки, поэтому устроила в медицинском кабинете настоящую истерику. Поймать взбесившееся животное пытались сразу трое мужчин. 

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Надеяться в этом вопросе решили на Бога

Лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России - Politico

Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей