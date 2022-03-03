Хитрый кот распахнул дверь и запустил в дом всю свою банду - видео

Хитрый кот распахнул дверь и запустил в дом всю свою банду - видео
Фото: pixabay.com
Питомец поразил пользователей своей смекалкой

Все мы прекрасно знаем, что кошки – довольно хитрые и смышленные животные. И никому часто не угадать, что у них на уме: могут обидеться из-за того, что хозяин по неким причинам не смог переночевать дома, и при этом нередко игнорируют всех домочадцев.

Часами проводя в квартире, они знают каждый сантиметр помещения, а потому ориентируются даже лучше, чем не чаяющие в них души хозяева. 

Вот и кот из Сицилии изумил пользователей ТикТок своими умениями: черно-белый питомец, по всей видимости, уже давно научился самостоятельно открывать дверь. И пользуется он для этого нередко, чтобы приглашать свою банду и устраивать дома вечеринку. Вся комичная ситуация произошла на видео, опубликованном владельцем котика под ником @jimganoza.

На видео кот Сильвестро с остальными котами вдруг встал перед дверью. Бросился, зацепившись за ручку, и дверь поддалась – друзья пушистого сразу же забежали в квартиру. Хозяина всегда смешит находчивость и хитрость кота, поэтому над ситуацией он посмеялся. 

@jimganoza #cat #opening #door #gatto #gatos #smart #catsoftiktok #kucing ♬ original sound - jimganoza

Сам ролик набрал свыше трех тысяч "лайков" и больше сотни комментариев. Хозяин объяснил, что Сильвестро – компанейский и дружелюбный парень. У него в "банде" 25 котов, а в группе он является бесспорным лидером.

А недавно мы делились забавным роликом, на котором маленький котенок решил побороться на свой страх и риск за кусок куриной грудки: подошел и бесцеремонно забрал у собаки мясо, когда та собиралась отведать вкусного лакомства. Пес начал возмущенно поскуливать, а хозяев это знатно развеселило – котенок стал героем социальных сетей.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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