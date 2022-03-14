Многие не прочь распрощаться с ангажированной соцсетью

Разразившийся в нашей стране скандал с IT-гигантами прогремел на весь мир. Из-за явной пристрастности ряда социальных сетей, которые всегда называли себя "зоной свободы слова", Москва приняла решение ввести блокировку. От таких действий нашего регулятора уже пострадал Facebook и Instagram. Впрочем, многие в России считают, что избавление от социальных сетей с сомнительным контентом пойдет на пользу людям. Любопытно, что такого же мнения придерживаются некоторые жители США.



В первую очередь, иностранные интернет-пользователи обратили внимание на то, что IT-гиганты сами вынудили Российскую Федерацию применить жесткие ограничительные меры. При этом многие американцы завидуют российским пользователям, которые больше не будут прозябать на страницах Facebook.

"Это России во благо", "Как бы я хотел, чтобы Путин мог заблокировать Facebook и у нас в Америке. И Twitter заодно", "Facebook – часть разведывательного аппарата США", – пишут англоязычные комментаторы.

Напомним, из-за того, что управляющая компания Meta официально разрешила размещать на своих ресурсах призывы к расправе над россиянами, российский надзорный орган заблокировал, в том числе, Instagram.