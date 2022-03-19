Кому до глубокой старости не грозят седые волосы

Кому до глубокой старости не грозят седые волосы
Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
У счастливчиков процесс старения начинается гораздо позже, чем у остальных

Люди с рыжим цветом волос сохраняют пигмент дольше всех, хотя от естественного процесса старения им тоже не уйти. Постепенно волосы лишаются своего цвета – у кого-то раньше, у кого-то позже, указал трихолог, доцент кафедры кожных и венерических болезней Сеченовского университета Владимир Пинегин.

Как пояснил эксперт, у рыжих людей есть одна особенность – пигмент феомеланин, отвечающий за яркий свет. Дело в том, что он довольно устойчив к повреждению. В этом ключевое преимущество во внешности рыжих людей – они не седеют дольше остальных. 

Пинегин отметил, что в ходе процесса старения поседение – вполне логичная картина. Просто рыжие начинают седеть позднее брюнетов и блондинов. В целом это определяется генетикой, образом жизни человека и его психологическим состоянием – стрессами. Пока что современная наука не знает проверенных и постоянных средств, которые бы позволили добиться эффективного замедления процесса старения. При этом седину реально обратить, если был компенсирован сам стресс, ставший ее причиной.

Специалист также указал, что, по средней статистике, у рыжих людей покров на голове состоит из ста тысяч волос, у брюнетов их больше в полтора раза. Но рыжие волосы крупнее в диаметре.

Ранее американский диетолог Кортни Д’Анджело рассказала, как можно замедлить процесс старения с помощью определенной диеты, имеющей реальное научное обоснование. Специалист указала, что одно из главных средств такого рациона – зеленый чай, который не только обладает тонизирующими свойствами, но и обеспечивает для человеческого организма ускоренный обмен веществ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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