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В Москве ожидается уже на следующей неделе апрельское тепло. Температура поднимется до 10 градусов выше нуля, снежный покров упадет до пяти сантиметров в высоту, сообщил главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист указал, что после завершения холодного периода в центральной части страны показания термометров превысят норму – это будет после предстоящих выходных. Наступят солнечные и сухие дни, передает телеканал МИР24.
Синоптик указал, что пятница окажется морозной – похолодает до 12 градусов ниже нуля. Однако к выходным ожидается потепление.
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