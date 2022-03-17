Наступят солнечные и сухие дни

В Москве ожидается уже на следующей неделе апрельское тепло. Температура поднимется до 10 градусов выше нуля, снежный покров упадет до пяти сантиметров в высоту, сообщил главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист указал, что после завершения холодного периода в центральной части страны показания термометров превысят норму – это будет после предстоящих выходных. Наступят солнечные и сухие дни, передает телеканал МИР24.

Синоптик указал, что пятница окажется морозной – похолодает до 12 градусов ниже нуля. Однако к выходным ожидается потепление.