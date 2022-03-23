Жителям Подмосковья пообещали снегопад на следующей неделе

Весенняя погода временно покидает регион

На будущей неделе в Московском регионе ожидаются умеренные снегопады. Таким прогнозом с жителями Подмосковья и Белокаменной поделилась эксперт Гидрометцентра Марина Макарова.

Таким образом, теплая весенняя погода на время решила покинуть столичный регион. Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", местных жителей ждет мокрый снег, который местами будет переходить в дождь.

Прогноз специалиста по погоде поможет россиянам подготовиться к выходкам изменчивой природы. Сейчас в столичном регионе установилась комфортная по-настоящему весенняя погода, однако теплые деньки на некоторое время отступят.

Источник: Гидрометцентр ✓ Надежный источник
новости партнеров

Чубайс лишился высокого поста и спешно покинул Россию

Вместе с политиком за границу уехала его супруга

Пленные солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи

Украинцы рассказали о преступных приказах Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей