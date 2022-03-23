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На будущей неделе в Московском регионе ожидаются умеренные снегопады. Таким прогнозом с жителями Подмосковья и Белокаменной поделилась эксперт Гидрометцентра Марина Макарова.
Таким образом, теплая весенняя погода на время решила покинуть столичный регион. Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", местных жителей ждет мокрый снег, который местами будет переходить в дождь.
Прогноз специалиста по погоде поможет россиянам подготовиться к выходкам изменчивой природы. Сейчас в столичном регионе установилась комфортная по-настоящему весенняя погода, однако теплые деньки на некоторое время отступят.
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