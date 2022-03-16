Яновидящая увидела смерти людей

Год черного водяного тигра выдался очень трудным с самого начала. Сегодня нашу планету терзают многочисленные политические противостояния и даже конфликты. Боевые действия развернулись в самом сердце Европы. Зачастую обычные люди, чтобы осознать окружающую действительность, обращаются за помощью не к экспертному сообществу, а к мистикам и звездам. Порой, действительно, лучше всех судьбу человечества могут предсказать духи.

Сибирская ведьма Елена Голунова как раз известна широкой общественности благодаря умению контактировать с потусторонним миром. Она общается с духами, чтобы получить ответы о судьбе мира живых. И, к сожалению, на этот год ничего хорошего души ушедших предков не предсказывают.

Ведьма уверена, что на долю человечества выпадут тяжелые испытания. Черный водяной тигр принесет нашей планете горе и смерти. Как сообщает РИА ФАН, говорящая с духами увидела какой-то провал. Спастись от него, по словам мистика, смогут лишь те, кто увидит знаки вселенной и пойдет по верному пути.

"А те, кто решит пренебречь и безответственно подойдет к проблеме, рискует уже навсегда отойти из царства живых", – предсказала Голунова.

Ранее стало известно о страшном предсказании легендарного Нострадамуса. Мистик увидел смерть известного правителя в 2022 году.