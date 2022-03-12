Азербайджан решил воспользоваться санкциями против России

Азербайджан решил воспользоваться санкциями против России
Фото: Dppi/Antonin Vincent/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Баку намеревается заменить Москву на газовом рынке

Западные страны ввели против России полномасштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Помимо рестрикций, европейцы всерьез обусждают перспективу отказа от российских энергоносителей. Пока решение прорабатывается, Азербайджан решил предложить ЕС свою помощь. 

Как передает "Прайм", во время Дипломатического форума в Анталье азербайджанский министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил, что страна обладает достаточными запасами газа, чтобы поставлять в Европу. Баку активно занимается наращиванием добычи, и если сделать дополнительные инвестиции, поставлять энергоноситель в европейские страны они смогут в течение ближайших 100 лет. 

Шахбазов отметил, что Азербайджан уже нарастил поставки топлива в Турцию после соответствующей просьбы. И готов сделать это снова, уже для других стран, если будет разработан экономический план. 

Пока окончательного решения об отказе Европы от российского газа не принято. Некоторые государства утверждают, что сильно зависят от поставляемого топлива, поэтому прерывать закупки не спешат. 

Другие, напротив, уверяют, что уже разработали стратегию, согласно которой смогут полностью слезть с "российской газовой иглы" в ближайшие годы. 

Источник: Прайм
Роман ИГНАТОВ
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