Маневр премьера Греции вдвое снизил цены на газ в Европе

Маневр премьера Греции вдвое снизил цены на газ в Европе
Фото: pixabay.com
Европецы намереваются отказаться от российского энергоносителя

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 8 марта направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предлогал внести набор единых мер для стабилизации цен на газ в Европе. По итогу лишь эта инициатива смогла вдвое снизить стоимость топлива для европейцев, передает РИА "Новости". 

О том, что цена на газовом рынке с 8 марта снизилась на 50% рассказал сам Мицотакис после саммита ЕС. Он пояснил, что в его письме описывались шесть предложений по срочному вмешательству в ситуацию с газом. Это установление потолка цен, дневного колебания цен в пределах +/– 10%, потолка средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии – около 5%, если придется отказаться от поставок топлива из России, а также разрешение транзакций только с естественной поставкой газа.

Премьер отметил, что сейчас стоимость газа снизилась с 220 евро за мегават в час до 115. Это является наглядным доказательством того, что цена на топливо – результат спекуляций на рынке, а не естественный процесс. 

Мицотакис рассказал, что полный пакет мер по стабилизации цен будет принят в течение последующих двух недель. И он надеется, что его предложения также будут учтены. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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