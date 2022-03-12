Европецы намереваются отказаться от российского энергоносителя

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 8 марта направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предлогал внести набор единых мер для стабилизации цен на газ в Европе. По итогу лишь эта инициатива смогла вдвое снизить стоимость топлива для европейцев, передает РИА "Новости".

О том, что цена на газовом рынке с 8 марта снизилась на 50% рассказал сам Мицотакис после саммита ЕС. Он пояснил, что в его письме описывались шесть предложений по срочному вмешательству в ситуацию с газом. Это установление потолка цен, дневного колебания цен в пределах +/– 10%, потолка средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии – около 5%, если придется отказаться от поставок топлива из России, а также разрешение транзакций только с естественной поставкой газа.

Премьер отметил, что сейчас стоимость газа снизилась с 220 евро за мегават в час до 115. Это является наглядным доказательством того, что цена на топливо – результат спекуляций на рынке, а не естественный процесс.

Мицотакис рассказал, что полный пакет мер по стабилизации цен будет принят в течение последующих двух недель. И он надеется, что его предложения также будут учтены.

