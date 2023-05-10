Military Watch: ВСУ никогда не "дотянутся" до Крыма

Military Watch: ВСУ никогда не "дотянутся" до Крыма
MOD Russia/www.globallookpress.com
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Ответа российской ПВО у Украины до сих пор нет

У Киева отсутствуют возможности и ресурсы для внедрения функций наподобие "Искандеров" в собственные разработки в области баллистического вооружения. Ситуация привела к тому, что ВСУ стали совершенно уязвимы перед российскими ПВО, пишет The Military Watch.

В начале мая противовоздушная оборона РФ перехватила два "Грома-2", которые относятся к одной из самых заметных разработок украинского ВПК со времен распада Союза. Ракета была призвана сменить "Точку-У". "Громы" с боеголовкой массой в половину тонны и дальностью 500 километров запускают с мобильных установок. На вооружении ВСУ "Громы" состоят уже несколько лет.

Недостаток ракеты, говорится в материале, заключается в отсутствии способностей, которые имеет "Искандер". Российские разработки обладают траекторией с низким апогеем, а маневры ракеты в полете достаточно обширны.

К тому же, применение "Громов-2" при ограниченности арсенала говорит о том, какой приоритет Киев отдает ударам по Крыму. Однако даже такие снаряды так и не смогли атаковать Крым и обойти российские С-400. К тому же, полуостров защищают "Панцири" и С-300ПМ с истребительной авиацией.

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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